Pepe, um exemplo

Sem que tenha sido anunciada anteriormente, a decisão do Futebol Clube do Porto em renovar o contrato do seu jogador Pepe por mais dois anos não deixa de ser um acontecimento de especial importância.



O central portista e da selecção nacional tem actualmente 37 anos, e, se o contrato agora estabelecido vigorar até ao fim, poderá chegar aos 40 anos a defender as cores do seu clube e da nossa selecção.

Trata-se de um caso invulgar de longevidade no futebol, sabendo-se que normalmente os jogadores não ultrapassam os 35 anos em actividade.

Esta é, pois, mais uma razão para fazer este registo em relação a Pepe, um atleta cuja carreira tem sido marcada por grande regularidade e com poucas lesões à mistura.

E, do mesmo modo, um enorme respeito pelo seu próprio corpo.

Mas Pepe ainda deseja ir mais longe. E assim promete que tudo fará para continuar em actividade até aos 42. Claro que perante este quadro já parece legítimo levantar algumas dúvidas, porque jogar ao mais alto nível já não estar ao seu alcance nessa altura.

Seja como for, é importante neste tempo relevar a situação do jogador luso-brasileiro.

E igualmente a decisão do Futebol Clube do Porto, que outros talvez não tivessem coragem de levar por diante.