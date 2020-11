Siza Vieira e João Galamba desconhecem se estão a ser investigados pelo Ministério Público

O ministro da Economia e o secretário de estado da Energia garantem desconhecer qualquer investigação em que sejam visados.

Em causa está a noticia que faz capa na edição desta quinta-feira da revista "Sábado": o ministro Siza Vieira e o secretário de Estado João Galamba estarão a ser investigados pelo Ministério Público num processo de tráfico de influências e de corrupção, entre outros crimes económico-financeiros.

De acordo com a noticia da "Sábado", os dois governantes são suspeitos de favorecimento do consórcio EDP/Galp/REN no milionário projeto do hidrogénio verde para Sines.

Contactado pela Renascença, o Ministério Público confirma "apenas a existência de um inquérito a correr termos no DCIAP".

A resposta dada pela Procuradoria-geral da República acrescenta que "o mesmo encontra-se em investigação, não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça".



[notícia atualizada às 10h40 com resposta da PGR]