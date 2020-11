Situação "continua preocupante" nas urgências Tâmega e Sousa apesar do apoio do Governo

Veja também:

A situação no Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa não deixou de ser preocupante com a intervenção do Governo. A unidade hospitalar continua a passar por dificuldades no combate à Covid-19, sublinha o presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa, à Renascença.

"A situação continua a ser preocupante. Um aspeto menos negativo é que, entretanto, o Ministério [da Saúde] já se consciencializou que a situação é grave, era e continua a ser, e já adotou algumas medidas, por exemplo, estabelecer parcerias com o setor privado que pudessem libertar camas. O que felizmente já está a ser feito", constata o autarca esta quinta-feira.

No mesmo âmbito, a secção de testagem "já saiu das proximidades da urgência para um 'drive-thru' localizado no exterior do hospital". O que continua a ser necessário é um reforço de reforços humanos, que ainda não sucedeu.