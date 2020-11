"Nem todo o dinheiro da UE para a pandemia chega para preparar casas portuguesas para um sismo"

Mas continua a faltar, também, aquela que ainda é a melhor forma de preparar um país para essa eventualidade, saber “como é que as construções se vão comportar num próximo sismo, e como é que as coisas foram construídas ou reabilitadas. Não é como os sábios disseram que devia ser”.

Falta uma consciencialização coletiva para a gravidade do risco, assim como uma ideia clara, informada e testada sobre como irá o país lidar com um sismo de grande magnitude.

Carlos Sousa Oliveira, um dos peritos nacionais em mecânica estrutural e engenharia sísmica, sente sobretudo falta de “uma coordenação de esforços. A sociedade que lida com os sismos na sua plenitude, desde a sismologia ou geologia, até às ciências sociais e do comportamento das pessoas, continuam a trabalhar, mas cada um faz aquilo que acha que consegue fazer, de forma avulsa ”.

Falta "conhecimento científico" para autorizar construções

No processo entre o projeto e a construção entram as câmaras municipais. São elas que “fazem os planos de urbanização, que sabem o que é que se pode ou não construir e, depois, são elas que vão olhar para o projeto de cada uma das casas”.

Mas as autarquias não têm “recursos para assegurar isso”, afirma Carlos Sousa Oliveira. “Está-lhes atribuída essa responsabilidade, mas não têm recursos humanos e técnicos para fazer esse trabalho”.

Nem meios, nem “o know-how da ciência para fazer as suas cartas de urbanização. Por exemplo, os solos são importantíssimos na ação sísmica. Os planos de pormenor deviam atender a estas coisas, e nesta parte ainda temos um grande caminho para andar”, sublinha o especialista.

São regras e normas de construção antissísmica que foram evoluindo desde meados do século passado e que, seguramente, terão efeitos diferentes na destruição provocada por um sismo.

“As regras mais antigas em Portugal são de 1957, depois houve em 63, depois em 83, em 2000, e as últimas são as dos eurocódigos de 2019. Se houver um sismo, os edifícios terão graus de destruição diferentes consoante as regras com que foram construídos”, explica Carlos Sousa Oliveira.