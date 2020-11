Marcelo propõe estado de emergência até 23 de novembro, decreto permite recolher obrigatório

O Presidente da República remeteu esta quinta-feira para o Parlamento o projeto de decreto de um novo estado de emergência, propondo que esteja em vigor de 9 a 23 de novembro. O diploma abre portas à possibilidade de o Governo impor a medida de recolher obrigatório, tal como requisição civil.

“Podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, designadamente nos municípios com nível mais elevado de risco, assim como, na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a proibição de circulação na via pública durante determinados períodos do dia ou determinados dias da semana”, lê-se.

No seguimento da entrevista concedida esta segunda-feira à "RTP", Marcelo acautela a utilização,” se necessário e preferencialmente por acordo, de meios de saúde dos setores privado, social e cooperativo, com a devida compensação”.

Quanto à requisição civil, o Presidente da República estabelece que podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes, “quaisquer colaboradores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profissionais de saúde”.



O estado de emergência terá a duração de 15 dias, iniciando-se às 00h00 do dia 9 de novembro de 2020 e cessando às 23h59 do dia 23 de novembro de 2020, “sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei”, explicita o decreto.

Parlamento vota sexta-feira projeto de decreto



A Assembleia da República procederá amanhã [sexta-feira], 6 de novembro, pelas 16 horas, ao debate do pedido de autorização de declaração do estado de emergência, com intervenções do Governo, dos grupos parlamentares, dos deputados únicos representantes de partido e das deputadas não inscritas.

