Mais 46 mortos e 4.410 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde registou, nas últimas 24 horas, mais 46 mortos e 4.410 infetados com Covid-19. É o quarto pior dia, no que respeita a novos casos.

De acordo com o documento, há mais 25 pessoas internadas, num total de 2.362, das quais 320 em unidades de cuidados intensivos (menos cinco do que ontem).

Dos novos casos, 2.580 são na região Norte e 1.124 em Lisboa e Vale do Tejo. O maior aumento de casos verificou-se no grupo etário entre os 40 e os 49 anos, com mais 815 infetados.

O grupo etário entre os 70 e os 79 anos ultrapassaram os dez mil casos, sendo que o único grupo etário com menos de dez mil casos são as crianças entre os zero e os nove anos (6.775).



Quanto às vítimas mortais, 20 foram em Lisboa e Vale do Tejo, 17 no Norte, oito no Centro e uma no Alentejo. No que toca à distribuição etária das vítimas, uma registou-se entre os 40 e os 49 anos, duas entre os 50 e os 59 anos, quatro entre os 60 e os 69 anos, oito entre os 70 e 79 anos e 31 acima dos 80 anos.

Portugal conta com 67.157 casos ativos neste momento e as autoridades de saúde mantém sob vigilância 1.876 contactos.



Desde o início da pandemia, Portugal regista um total de 161.350 casos, dos quais, 2.740 morreram e 91.453 recuperaram.