Investigadores de Aveiro alertam. “Padrões alimentares dos portugueses são insustentáveis”

Um estudo da Universidade de Aveiro (UA) conclui que Portugal é o país mediterrânico com a maior pegada alimentar per capita.

De acordo com os investigadores, a pegada ecológica nacional por habitante é superior à biocapacidade do país ou do próprio planeta, o que significa que, se todas as pessoas no mundo consumissem como os portugueses, precisaríamos de 2,3 planetas Terra.

Em termos práticos, 29% dessa pegada diz respeito à alimentação, 20% aos transportes e 10% à habitação.

“A pegada alimentar avalia em hectares globais (gha) a quantidade de recursos naturais que necessitamos para produzir o que comemos num ano. Sabendo que o país tem anualmente um ‘orçamento natural’ de 1,28 gha por habitante [valor de 2016], percebemos que só para nos alimentarmos ‘gastamos’ 1,08 gha, ou seja, 84% desse orçamento”, aponta Sara Moreno Pires, professora do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território da UA.

A investigadora e coautora do estudo afirma mesmo que se dependêssemos exclusivamente da biocapacidade de Portugal para nos alimentarmos, “ficaríamos com um saldo de 0,20 gha para todas as restantes atividades de consumo [transporte, habitação, energia, vestuário, etc.], se não quiséssemos ter défice ecológico”.

Segundo o estudo, grande parte da biocapacidade necessária para a alimentação portuguesa provém de outros países, como Espanha, França, Ucrânia ou mesmo China e Senegal, o que implica uma pressão e uma dependência desses ecossistemas.

“Portugal é, por esses motivos, o pior país, de 15 países do Mediterrâneo, no que diz respeito à pegada alimentar”, alerta Sara Moreno Pires.