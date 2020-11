Catorze tripulantes resgatados de navio que naufragou ao largo da Figueira da Foz

Um navio naufragou, esta quinta-feira de madrugada, a cerca de 30 milhas da Figueira da Foz, avança o JN.

Os 14 tripulantes que seguiam a bordo foram salvos por um outro navio.

O navio "Southwester", com bandeira em Vanuatu, fazia a ligação entre França e Sevilha, e naufragou cerca das 4 horas desta quinta-feira. Uma embarcação que estava nas proximidades conseguiu recolher todos os tripulantes.

Os envolvidos no naufrágio da embarcação com 100 metros de comprimento serão ouvidos esta manhã pelas autoridades portuguesas, no âmbito da investigação ao incidente.