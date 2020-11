Boticas antecipa horário de encerramento do comércio após aumento de casos Covid

Veja também:

A Câmara de Boticas determinou o encerramento até às 22h00 de todos os comércios e prestação de serviços, e até às 22h30 na restauração, devido ao aumento de casos de Covid-19 nos últimos dias, adiantou esta quinta-feira o presidente.

O concelho de Boticas, no distrito de Vila Real, que não integra a lista dos 121 municípios de risco elevado de transmissão de covid-19, determinou hoje estas medidas, que têm efeitos imediatos e por tempo indeterminado.

"Apesar de não estarmos na lista dos 121 concelhos, só nos últimos oito dias o número de casos no concelho de Boticas disparou e o rácio já esta ultrapassado", explicou o autarca, Fernando Queiroga.

Todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços, como cafés, 'snack' bares, pastelarias ou padarias, passam a encerrar às 22:00, e os restaurantes devem encerrar às 22:30, sendo os últimos 30 minutos apenas destinados ao término de refeições, pode ler-se no editar divulgado pela autarquia.

O presidente da Câmara de Boticas sublinhou ainda que o facto de sexta-feira ser feriado municipal naquele concelho aumenta a "tendência para naturalmente acontecerem mais convívios".

"A medida tem por objetivo evitar a maior probabilidade de contágio, como ajuntamos, pois, com o frio, as pessoas tendem a recolher-se em cafés, e foi tomada em acordo com a associação comercial do concelho como forma de precaver", acrescentou.

O autarca de Boticas explicou também que a evolução da pandemia no concelho está a ser analisada "hora a hora" e que o surto "está na comunidade escolar e ramificado em várias freguesias".

"Hoje a turma do 3.º ano foi fazer teste e na segunda-feira vão as duas turmas de 9.º ano. Se os casos continuarem a aumentar vamos propor à saúde pública o encerramento do estabelecimento de ensino por 15 dias para estancar este surto se já não tivermos mão nestes contágios", realçou.

Fernando Queiroga referiu ainda que não foram tomadas mais medidas, pois muitas já estão em vigor, como os horários dos funcionários da Câmara desfasados.

"Já estamos também novamente com o carro dos bombeiros a passar pelas várias aldeias com uma mensagem para sensibilizar a população, para que fiquem em casa e evitem reuniões familiares", vincou.

Segundo o boletim epidemiológico de quarta-feira da Unidade de Saúde Pública do Alto Tâmega e Barroso, o concelho de Boticas tinha 12 casos ativos de covid-19 e cinco em isolamento.

No total dos seis municípios do Alto Tâmega há 342 casos na fase ativa da doença na região que junta ainda os concelhos de Chaves (175 casos), Montalegre (20), Valpaços (25), Ribeira de Pena (35) e Vila Pouca de Aguiar (75).

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 47,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.694 pessoas dos 156.940 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.