"Assaltos à Hollywood". Máfias de Leste e América Latina atacam vivendas nacionais

A Grande Lisboa, o Grande Porto e o Algarve são as zonas do país mais fustigadas com estes ataques.

Nos primeiros nove meses do ano foram realizadas 171 detenções por assaltos a casas (110 pela PSP e 61 pela GNR). Uma diminuição de 36 em relação a igual período do ano passado.

Perante um número de assaltos que supera os 10 mil, a questão que parece levantar-se é se não são muito poucas detenções. O coronel Nortadas argumenta que "se a investigação criminal fosse matemática não havia criminosos”.

“Apanhávamo-los a todos, e isto não é uma ciência que chegue a esse ponto. Há grupos que quando suspeitam de que um órgão de polícia criminal anda no seu encalce cessam a atividade, o que compromete a investigação porque a prova que podia ser recolhida, já não o é”, pormenoriza.

O mesmo responsável do núcleo de investigação criminal diz que, em algumas situações, o Ministério Público opta pelo arquivamento dos processos. “Em muitos casos, não temos o sucesso que desejávamos”, identifica.

Há outros fatores que ajudam a explicar o número de detidos que não supera as duas centenas. “Há situações em que temos cinco ou seis indivíduos, a que conseguimos atribuir 500 furtos em residências, e que é suficiente para serem condenados. E apesar de sabermos que há elevada probabilidade de serem os mesmos, não conseguimos arranjar prova, nas outras 250 ou 350 situações”, evidencia. “Mas o que é facto é que cessamos com aquela atividade criminosa”, resume.

Sequelas psicológicas

Este é um tipo de crime que as polícias dão grande importância, quer na prevenção quer na investigação, porque as consequências para as vítimas são muito gravosas, segundo o coronel Nortadas. “O roubo em residência tem efeitos secundários, muitas pessoas ficam muito afetadas psicologicamente”, concretiza.