Trump contesta resultados em quatro estados. Quais as regras de recontagem de votos?

A campanha do Presidente republicano, Donald Trump já anunciou que quer uma recontagem de votos no Wisconsin e abriu processos judiciais para travar as contagens noutros dois estados cruciais, Michigan e Pensilvânia.

Tudo isto aconteceu ontem, quarta-feira, no rescaldo de umas eleições presidenciais que, mais de 48 horas depois do fecho das urnas, continuam por decidir; neste momento. O democrata Joe Biden segue à frente no voto popular e em número de delegados no Colégio Eleitoral, mas depende dos resultados em alguns destes estados decisivos para assegurar a vitória.

Na madrugada desta quinta-feira, hora portuguesa, os advogados de Trump pediram também a um juiz da Geórgia, outro estado-chave, que obrigue as autoridades eleitorais a separar os votos por correspondência que chegaram após o Dia Eleitoral, para assegurar que não são incluídos na contagem final.

Conheça as diferentes regras de recontagem de votos nos cinco estados ainda em disputa nestas eleições.