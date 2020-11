Macron reforça patrulha das fronteiras e pede reforma do Espaço Schengen

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou esta quinta-feira que França vai duplicar os elementos que patrulham as fronteiras, de 2.400 para 4.800, e que vai defender em Bruxelas uma reforma “profunda” de Schengen (espaço europeu de livre circulação).

Macron fez estes anúncios junto da fronteira franco-espanhola, na zona de Le Perthus (no Pirenéus Orientais, no sul de França), onde se deslocou na companhia do ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, e do secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Clément Beaune.

Segundo o chefe de Estado francês, este reforço nas patrulhas fronteiriças foi decidido “devido ao agravamento da ameaça" após os recentes ataques terroristas registados no país e visa combater essa mesma ameaça terrorista, mas também o tráfico e a imigração ilegal.