Espanha. Marbelha troca luzes de Natal por apoios às empresas

A Câmara de Marbella, em Espanha, decidiu canalizar para as empresas locais grande parte do investimento previsto para a iluminação de Natal.

São cerca de 700 mil euros a atribuir a duas mil empresas locais através de um concurso público.

A presidente da Câmara Municipal, Ángeles Muñoz, explicou, em conferência de imprensa, que as “novas medidas que foram adotadas pelo governo central, com a declaração do estado de emergência e o estabelecimento de um recolher obrigatório, levam-nos a reformular e a acomodar algumas estratégias neste último trimestre do ano”.

Em Marbelha, tal como no resto do mundo, a pandemia de Covid-19 alterou milhares de vidas e negócios e os estragos económicos são grandes. Neste contexto, a autarquia decidiu alterar as suas estratégias para ajudar a mitigar alguns dos impactos negativos.

Com o Natal a aproximar-se, “pensávamos que ia ser um período de recuperação económica, mas infelizmente a evolução da pandemia não o está a permitir. Por conseguinte, é necessário apoiar as empresas que estão a ser seriamente afetadas por esta crise”, defendeu a autarca.

O concurso a ser organizado será semelhante ao que acontece em Córdoba, com o Festival dos Pátios, com prémios em dinheiro para os três primeiros. Especificamente, 3.000 euros para o vencedor e 2.000 e 1.000 euros para o segundo e terceiro lugares.

Todas as empresas que aderirem a esta campanha, no máximo 2.000, receberão um montante de 350 euros.