Britânicos podem viajar durante o confinamento se for para morrer

Veja também:

As regras de confinamento no Reino Unido permitem exceções para quem queira pôr fim à vida.

O ministro da Saúde do Governo de Boris Johnson disse esta quinta-feira, na Câmara dos Comuns, que sair do país para poder ser eutanasiado ou cometer suicídio assistido é uma razão aceitável para quebrar as restrições impostas pelo Governo britânico perante o aumento de casos de Covid.

Matt Hancock estava a responder a uma questão feita pelo deputado conservador Andrew Mitchell, suscitado por uma reportagem sobre uma mulher que sofre de uma doença degenerativa e que lamenta que por causa das restrições e a escassez de voos para a Suíça, terá de ir pôr fim à própria vida “antes de estar devidamente preparada”.

Na sua intervenção Hancock explicou que o suicídio assistido e a eutanásia continuam a ser ilegais no Reino Unido e que ajudar ou aconselhar alguém a morrer ou a matar-se é crime, mas a lei não proíbe os cidadãos de viajar para procurar estes serviços nos países em que são permitidos.

“As novas regras para o coronavírus que entram em vigor esta quinta-feira colocam restrições a saídas de casa sem uma desculpa razoável. Viajar para o estrangeiro para procurar a morte assistida é considerada uma desculpa razoável, por isso quem o fizer não estará a violar a lei”, disse o ministro, em declarações reproduzidas pela BBC online.

A resposta de Hancock foi saudada pelos defensores da legalização da eutanásia no Reino Unido, mas outros foram críticos, incluindo a deputada conservadora Fiona Bruce, que considerou ser “completamente inapropriado, e de facto insensível, abordar sequer o assunto de tornar qualquer forma de suicídio mais fácil numa altura destas”.