Biden faz pré-declaração de vitória. Trump leva votações a tribunal

O coletivo de juízes autorizou que o estado contabilize todos os votos por correio que cheguem até sexta-feira, dia 6 de novembro. Contudo, alguns dos juízes conservadores sugeriram que estariam dispostos a reconsiderar a decisão. Por precaução, as autoridades da Pensilvânia vão contar esses votos separadamente.



A campanha de Trump não só quer que o Supremo reanalise a decisão sobre a Pensilvânia, como pretende que também a contagem no Michigan (16 delegados) seja suspensa. Já abriu um processo judicial para esse efeito, sob o argumento de que não lhes foi permitido acesso justo aos locais de contagem de votos, e vai exigir uma recontagem de votos no Wisconsin (10).

Em conjunto, as manobras legais de Trump traduzem um esforço alargado para contestar os resultados de uma eleição que na quarta-feira continuava por decidir, um dia depois de milhões de norte-americanos terem ido às urnas em plena pandemia de Covid-19.

Ao acordar no rescaldo das eleições, Trump recorreu ao Twitter para atacar a integridade das eleições, sugerir sem fundamento que os democratas querem roubar-lhe a vitória e até declarar-se vencedor das eleições quando uma larga maioria dos votos estava longe de estar contabilizada.

Face à série de tweets, Biden surgiu em vídeo a declarar que "cada voto tem de ser contado" e a prometer que "ninguém vai tirar-nos a democracia, nem hoje nem nunca".

"A América já chegou demasiado longe, a América já travou demasiadas batalhas, a América já sobreviveu a muito para deixar que isso aconteça."

As contas no Colégio Eleitoral

Neste momento, Trump está a tentar evitar tornar-se o primeiro Presidente em funções a falhar a reeleição desde a derrota do republicano George H. W. Bush em 1992, no final do seu primeiro mandato.

No Michigan, Biden ganhou com uma margem de 67 mil votos, ou 1,2%, e no Wisconsin por uma margem ainda mais reduzida, de 20 mil votos, o correspondente a 0,6%, apontam dados do Edison Research. Ao início de quinta-feira, vários jornais e agências já davam como garantida a vitória de Biden no Wisconsin; o Edison não embarcou nessa declaração de vitória, citando resultados pendentes.

A lei eleitoral do Wisconsin autoriza que um candidato peça recontagem se a margem de votos a separá-lo do rival for inferior a 1%, algo que a campanha de Donald Trump disse imediatamente que vai pedir.