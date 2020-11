Arizona. Contagem de votos à porta fechada devido a ameaças de manifestantes pró-Trump armados

O condado de Maricopa, no estado norte-americano do Arizona, encerrou as suas instalações de contagem de votos para as eleições presidenciais aos media e ao público, por preocupações de segurança.

A decisão surge na sequência de protestos violentos organizados por apoiantes republicanos, muitos deles armados, às portas do edifício.

A contagem dos votos continua, mas à porta fechada.

“A equipa do departamento de eleições do condado de Maricopa vai continuar o seu trabalho de administrar as eleições na segunda maior jurisdição de votação do condado”, publicou o departamento no Twitter, na noite de quarta-feira.