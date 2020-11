Ricardo avisa que Leicester não desacelera na Liga Europa

Apesar de estar no segundo lugar da Premier League, com os adeptos a renovarem o sonho do título, o Leicester City não vai facilitar no encontro com o Braga, para a Liga Europa.

Ricardo, antigo guarda-redes do clube inglês, diz, inclusivamente, que o sucesso na campanha interna só tem um efeito positivo: mais motivação.

"O Leicester tem uma atitude ganhadora, por isso não vai dar muita facilidade por estar em segundo na Premier League. Isso só dá mais motivação", afirma Ricardo, em entrevista à Renascença.