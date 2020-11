Moreirense e Paços reunidos com a Liga. Adiamento do jogo em debate

Em causa o surto de Covid-19 no plantel do Moreirense que, defendem os seus responsáveis, inviabiliza o desafio com o Paços, a contar para a 7.ª jornada da I Liga. O Moreirense fez o pedido de adiamento do encontro à Liga, na quarta-feira à noite, mas o organizador, por princípio, não está recetivo à intenção.

Os dirigentes de Moreirense e Paços de Ferreira estão reunidos a esta hora com a Liga Portugal, segundo apurou a Renascença , para encontrarem uma solução conjunta em relação ao jogo de sábado à tarde entre as duas equipas.

Uma vez mais por defender que um adiamento por esta razões não tem cabimento regulamentar, sobretudo, depois da definição do número de disponíveis acordado com os clubes profissionais.

Na última jornada da II Liga, o Cova da Piedade, com 15 infetados, solicitou o adiamento do jogo com o Estoril, mas a Liga recusou, baseando a sua decisão nos regulamentos. A vitória foi atribuída ao Estoril, por falta de comparência do Cova da Piedade.

O Paços, por sua vez, aceitará a mudança de data, mas com reticências em relação à possibilidade de jogar na próxima paragem para as seleções. E isto por ter dois internacionais - o moldavo Oleg e o sul-africano Luther Sing - convocados para as suas seleções e que, por esse motivo, não poderiam acuar frente ao Moreirense.