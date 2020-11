Sporting de Braga goleado na visita ao Leicester

O Sporting de Braga sofreu uma pesada derrota no terreno do Leicester City, por 4-0, esta quinta-feira, a contar para a terceira jornada do grupo G da Liga Europa.

Os minhotos apresentaram um onze com algumas mudanças, conforme Carlos Carvalhal tinha adiantado na véspera, e sofreram o primeiro golo aos 20 minutos, por intermédio de Kelechi Iheanacho. O nigeriano fez o segundo golo dos ingleses, que são segundos classificados na Premier League, logo a seguir ao intervalo.

Foi na segunda parte que o Braga entornou o caldo: ao minuto 67, Dennis Praet ampliou a contagem para 3-0 e, ao minuto 78, James Maddison confirmou a goleada.

No outro jogo do grupo, o AEK de Atenas foi à Ucrânia golear o Zorya, por 1-4. Marcaram Tankovic, Mantalos e Livaja (bis) para os gregos. Kocherhin reduziu.

Com estes resultados, o Leicester assume a liderança isolada, com nove pontos. O Braga mantém-se no segundo lugar, com seis, seguido do AEK, com três. O Zorya é o último classificado, sem qualquer ponto.