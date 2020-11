José Mourinho e Paulo Fonseca vencem na Liga Europa

O Tottenham de José Mourinho e a AS Roma de Paulo Fonseca venceram os respetivos jogos da terceira jornada da Liga Europa.

Os ingleses triunfaram no terreno do Ludogorets, por 1-3. Harry Kane, que marcou o golo número 200 pelos Spurs, e Lucas Moura adiantaram a equipa de Mourinho ainda na primeira parte. Aos 50 minutos, Keseru reduziu para os búlgaros, contudo, 12 minutos depois, Lo Celso fixou o resultado final.

No outro jogo do grupo J, o LASK Linz derrotou o Antuérpia, fora, por 0-1. Tottenham, belgas e austríacos estão todos empatados com seis pontos. O Ludogorets está em último, com zero.

A Roma foi má anfitriã: recebeu o Cluj com uma goleada de 5-0. Mkhitaryan, Ibañez, Mayoral (bis) e Pedro Rodríguez apontaram os golos da formação italiana.

Já o Young Boys derrotou o CSKA de Sófia, por 3-0. A equipa de Paulo Fonseca lidera o grupo A de forma destacada, com sete pontos. Atrás, estão suíços e romenos, com quatro pontos. O CSKA é o lanterna vermelha, com um ponto.

Confira todos os resultados da Liga Europa: