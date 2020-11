Cristiano Ronaldo de pólvora seca no regresso à Liga dos Campeões

O regresso de Cristiano Ronaldo à Liga dos Campeões, esta quarta-feira, depois de ter falhado as duas primeiras jornadas devido à Covid-19, foi coroado com a titularidade e uma vitória da Juventus, por 1-4, no terreno do Ferencváros. No entanto, não teve golos do internacional português.

Quem resolveu o jogo da terceira jornada do grupo G foi Morata, que marcou aos sete e 60 minutos. Dybala ampliou aos 73 e Dvali introduziu a bola na própria baliza aos 81. Aos 90, Boli fez o golo de honra húngaro.

No outro jogo do grupo, o Barcelona deparou-se com dificuldades, mas conseguiu bater o Dínamo de Kiev, em Camp Nou, por 2-1. Messi, de grande penalidade, e Piqué adiantaram os catalães. Tsygankov fez perdurar a incerteza com um golo aos 75 minutos.

O Barcelona lidera o grupo G, com nove pontos, e a Juventus está em segundo, com seis. Dínamo e Ferencváros têm um ponto, cada.

"Tomba-gigantes" turcos e alemães

Contudo, a noite foi de Istambul Basaksehir e Leipzig, ambos do grupo H.

Os turcos somaram os primeiros golos e os primeiros pontos da sua história na Champions ao derrotarem o Manchester United, por 2-1. Demba Ba e Visca adiantaram o Basaksehir, com golos aos 13 e 40 minutos. Martial marcou aos 43, mas o "placard" não mais se alterou.

Os alemães "vingaram-se" da derrota nas meias-finais da época passada, com um triunfo, também por 2-1, sobre o Paris Saint-Germain. Di María adiantou os franceses logo aos seis minutos, porém o Leipzig deu a volta por via de Nkunku (41 minutos) e Forsberg (57), de grande penalidade.

Qualquer reação do PSG "morreu" com a expulsão de Gueye, ao minuto 69. Para lá dos 90, Kimpembe também viu o cartão vermelho.

Resultados que deixam o grupo H em aberto e o PSG em maus lençóis. Os franceses estão no terceiro lugar, com três pontos, os mesmos do Basaksehir e menos três que United e Leipzig, que lideram.

Reviravolta para os livros de história

Esta quarta-feira foi, também, o dia do Sevilha, que fez história.

A equipa de Julen Lopetegui, vigente campeã da Liga Europa, operou a reviravolta frente ao Krasnodar, após ir para o intervalo a perder e tendo jogado toda a segunda parte em inferioridade numérica. É a primeira equipa a vencer um jogo da Liga dos Campeões nessas condições.

Suleymanov adiantou os russos aos 17 minutos do jogo, que se realizou em Krasnodar, e Berg ampliou, de penálti, ao minuto 21. Ainda antes do intervalo, Rakitic reduziu, porém, nos descontos da primeira parte, Jesús Navas viu cartão amarelo direto e deixou o Sevilha com 10 jogadores.

Para lá da hora de jogo, quando tudo parecia perdido para o Sevilha, apareceu En-Nesyri. O ponta de lança marroquino saltou do banco para resolver o jogo, com golos aos 69 e 71 minutos, e fazer história.

No outro jogo do grupo, o Chelsea teve vida bem mais fácil: bateu o Rennes, por 3-0, com bis de penáltis de Werner e golo de Abraham.

Espanhóis e ingleses lideram o grupo E, com 7 pontos, cada. Franceses e russos estão em terceiro e quarto, ambos com um ponto.

Haaland tem mais golos do que jogos

Erling Haaland deu seguimento ao seu conto de fadas na Champions.

O avançado norueguês, de 20 anos, leva 14 golos em 11 jogos na prova - é o mais rápido da história a chegar a esta marca goleadora.

Esta quarta-feira, aumentou o pecúlio com um bis que ajudou à vitória do Borussia Dortmund no terreno do Cercle Brugge, por 0-3. Thorgan Hazard abriu, aos 14 minutos, o marcador de um jogo que ficou resolvido aos 32.

Também no grupo F, a Lazio arrancou um empate no reduto do Zenit. Erokhin adiantou os russos, Caicedo igualou ao cair do pano.

O Dortmund lidera a tabela classificativa, com seis pontos, mais um que a Lazio, segunda classificada, e mais dois que o Brugge, terceiro. O Zenit encontra-se em último, com somente um ponto amealhado.