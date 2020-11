Governo quer facilitar acesso à habitação na região do Algarve

O Governo admite que existe um “grave problema” de acesso à habitação na região do Algarve e compromete-se a encontrar respostas para facilitar o arrendamento às famílias mais carenciados e da classe média.

“A região do Algarve é mesmo, depois de Lisboa, a região com maiores dificuldades no acesso à habitação. Quem não é do Algarve tem dificuldade em perceber, porque vê tanta habitação construída, mas a verdade é que ela não está acessível à população algarvia”, afirmou, no Parlamento, o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

O governante falava na noite de quarta-feira durante uma audição parlamentar para apreciação da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2021, na Assembleia da República, em Lisboa, numa sessão que se prolongou durante mais de sete horas.

Numa resposta a vários deputados, Pedro Nuno Santos sublinhou que o Governo pretende, através de vários programas que já se encontram no terreno, promover o acesso habitacional à população mais carenciada e com rendimentos médios do Algarve, ressalvando, contudo, que isso terá de decorrer “ao ritmo daquilo que é possível do ponto de vista físico e construtivo”.