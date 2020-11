Anacom apresenta regulamento do leilão do 5G esta quinta-feira, ministro espera que "corra bem"

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, disse na quarta-feira no Parlamento esperar que o leilão do 5G, cujo regulamento é apresentado esta quinta-feira pelo regulador, "decorra bem" para se poder avançar com o projeto.

"Esperamos que o leilão decorra bem para podermos avançar no 5G no nosso país e na cobertura do território", disse o ministro, numa audição no parlamento no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Em resposta aos deputados, Pedro Nuno Santos afirmou que o 5G é um investimento privado e não público, sublinhando que são os operadores que se vão candidatar às licenças.

A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) apresenta na quinta-feira o projeto final do leilão do 5G, cuja proposta de regulamento já mereceu críticas dos operadores.

Na segunda-feira, o presidente executivo da Altice Portugal teceu duras críticas à proposta de regulamento do leilão de 5G da Anacom, classificando-o de "utópico" e que "só faz sentido" na cabeça do líder da entidade.