Rui Jorge vai fazer dez anos nos sub-21. "Não é habitual esta longevidade"

O selecionador português de futebol de sub-21 rejeitou esta quinta-feira a possibilidade de poupar jogadores frente à Bielorrússia e ao Chipre, tendo em vista o último jogo no grupo 7 de qualificação para o Euro 2021, com os Países Baixos.

Rui Jorge reconheceu que a obrigatoriedade de disputar três jogos no espaço de uma semana é inabitual em fases de apuramento e poderá condicionar a “gestão” do grupo de atletas, mas lembrou que os triunfos sobre bielorrussos e cipriotas são demasiado importantes.

“Sabemos que se vencermos dois jogos o apuramento [para a fase final do Euro 2021] estará garantido e é nossa firme intenção vencer os dois primeiros jogos. Também procuraremos sempre chegar ao primeiro lugar”, observou o treinador, em conferência de imprensa realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O Estádio Municipal de Portimão vai ser o palco dos jogos com a Bielorrússia e os Países Baixos, a 12 e 18 de novembro, respetivamente, enquanto o encontro com a seleção cipriota vai realizar-se no Estádio Municipal da Bela Vista, no Parchal, no dia 15, todos com início às 19h30.

Rui Jorge recusou a possibilidade de resguardar os elementos mais influentes da equipa das ‘quinas’ nos dois primeiros embates, apesar de ter admitido uma “gestão, que será feita de forma natural”, em função da condição física dos jogadores.

Após sete partidas, Portugal ocupa o segundo lugar no grupo, com 18 pontos, menos seis do que os Países Baixos (24), que têm mais um encontro realizado. A Noruega é terceira, com 10 pontos, à frente de Bielorrússia, com oito, Chipre, com sete, e Gibraltar, ainda sem pontuar.

Em relação à convocatória anterior, registaram-se as entradas do defesa Thierry Correia, do médio João Mário e do avançado Gonçalo Ramos, para os lugares de Rúben Vinagre, Filipe Soares e Pedro Neto, este último chamado pela primeira vez para a seleção principal.

Rui Jorge pensa, em primeiro lugar, no apuramento para o Euro 2021, mas não escondeu que gostaria de festejar o 10.º aniversário no comando da seleção de sub-21, que ocorre um dia após o jogo com os holandeses, com o triunfo no agrupamento.

“Não é habitual, nem a nível de seleções, esta longevidade. É um percurso que me orgulha e tem dado muito prazer. Gostaria de poder celebrar esse número com o apuramento e o primeiro lugar”, revelou.

Apuram-se para o Campeonato da Europa de 2021, cuja fase final decorrerá na Hungria e na Eslovénia, os vencedores dos nove grupos de qualificação e os cinco melhores segundo classificados, aos quais se juntarão os dois países anfitriões.

Lista de 23 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), João Virgínia (Everton, Ing) e Luís Maximiano (Sporting).

- Defesas: Diogo Leite (FC Porto), Diogo Queirós (Famalicão), Diogo Dalot (AC Milan, Ita), Nuno Mendes (Sporting), Pedro Pereira (Crotone, Ita), Thierry Correia (Valência, Esp), Tiago Djaló (Lille, Fra) e Tomás Tavares (Alavés, Esp).

- Médios: Daniel Bragança (Sporting), Fábio Vieira (FC Porto), Florentino (Mónaco, Fra), Gedson Fernandes (Tottenham, Ing), João Mário (FC Porto), Pedro Gonçalves (Sporting) e Vítor Ferreira (Wolverhampton, Ing).

- Avançados: Dany Mota (Monza, Ita), Gonçalo Ramos (Benfica), Jota (Valladolid, Esp), Joelson Fernandes (Sporting), e Rafael Leão (AC Milan, Ita).