Paulinho e Pedro Neto chamados à seleção nacional

Pepe, devido a lesão, falha a chamada e Domingos Duarte ocupa o lugar do central do FC Porto na lista de 25 jogadores. Além de Pepe, e em comparação com a última convocatória, saem Podence, Rafa e André Silva.

Mário Rui, que na última seleção de Fernando Santos não pôde viajar por questões sanitárias, mantém o lugar, que depois foi ocupado por Sequeira. Cristiano Ronaldo, como se esperava, depois de recuperar de Covid-19, também é alternativa para o selecionador nacional.

Portugal joga a 11 de novembro um particular com Andorra, no Estádio da Luz, onde também recebe a França no dia 14, a contar para a Liga das Nações. Fecha a participação na competição na Croáciaa 17 de novembro.

Lista de convocados

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada);

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille), Rúben Dias (Manchester City), Ruben Semedo (Olympiacos), Domingos Duarte (Granada) Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund);

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno Fernandes (Manchester United), Renato Sanches (Lille), João Moutinho (Wolverhampton) e Sérgio Oliveira (FC Porto);

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), Pedro Neto (Wolverhampton) Diogo Jota (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Juventus), Trincão (FC Barcelona), e João Félix (Atlético de Madrid).