No PSG é defesa, mas na seleção Danilo é médio

Uma das ausências é Pepe, lesionado. O central renovou contrato com o FC Porto, por mais duas épocas, e recebe os parabéns do selecionador.

"Com enorme respeito pelo treinador do PSG, para mim o Danilo é medio. Pontualmente, pode jogar a central, até o William o pode fazer. Mas, na minha opinião, e eu respeito a dele, o Danilo é médio. Na seleção vai continuar a ser médio", garante, na conferência de imprensa em que anunciou a convocatória para os jogos com Andorra, França e Suécia .

Fernando Santos respeita a ideia do treinador do Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, mas não concorda que Danilo seja mais defesa do que médio.

Em evidência tem estado Diogo Jota no Liverpool . Uma afirmação que surpreende o selecionador. "Ele tem percurso nas seleções nacional, por isso já há muito tempo que estamos atentos. Surpreendeu-me, sim, quando estava no Paços de Ferreira", anota.

Sem confirmar se vai apostar no avançado como titular, Fernando Santos garante, apenas, que jogará com três avançados. Um deles, nos jogos com França e Croácia, deverá ser Cristiano Ronaldo, recuperado de Covid-19, com quem o treinador conversou durante o período de isolamento, "por questões de saúde".

Portugal joga a 11 de novembro um particular com Andorra, no Estádio da Luz, onde também recebe a França no dia 14, a contar para a Liga das Nações. Fecha a participação na competição na Croácia a 17 de novembro.