Fernando Santos vai apresentar-se a Paulinho e Pedro Neto

Aquilo que Fernando Santos realça é que escolhe os jogadores tendo em conta os desafio que tem pela frente. E, neste caso, "o foco total está na Liga das Nações". "Temos o objetivo claro de voltar a estar na fase final para tentar revalidar o título", afirma.

Portugal tem um particular com Andorra, a 11 de novembro, e depois defronta França e Croácia, na dupla jornada final da fase de grupos da Liga das Nações.

A equipa nacional partilha a liderança com a França e o jogo com os campeões do mundo, na Luz, a 14 de novembro, poderá decidir tudo. Ciente da relevância do jogo, Fernando Santos manifesta uma total confiança na vitória.

"O jogo [com a França] só não é decisivo se houver empate 0-0. Nessa circunstância tudo passa para a última jornada. Os golos marcados fora e em casa são critério de desempate, o que é um pouquinho estranho. A vitória de uma das equipas decide tudo e um empate com golos penalizaria Portugal. Não há favorito e acredito que temos condições para vencer", sublinha.

Apesar da convicção forte na vitória, que admite que a França também terá, o selecionador assinala que será "um jogo muito difícil".

Gestão dos jogadores frente a Andorra

Serão os últimos jogos da seleção em 2020 e Fernando Santos revela que, se fosse possível, teria prescindo do encontro amigável com Andorra marcado por imposição da UEFA.

O argumento do treinador tem a ver com a condição física dos jogadores que têm sido sobrecarregados com competição.

Nesse sentido, o jogo com os andorrenhos, sendo para vencer, promove a possibilidade de fazer alguma gestão dos jogadores.

"É obrigatório fazer um jogo particular, mas, se não fosse, nós não faríamos nenhum jogo. Há uma grande sobrecarga dos jogadores. Importante é estarmos frescos. Vamos tentar gerir bem os jogadores para os ter frescos para todos os jogos. Vamos encarar jogo [com Andorra] para vencer, mas com alguma gestão", assinala.

Portugal joga a 11 de novembro um particular com Andorra, no Estádio da Luz, onde também recebe a França no dia 14, a contar para a Liga das Nações. Fecha a participação na competição na Croácia a 17 de novembro.