Jorge Jesus destaca "crença de campeão" dos jogadores do Benfica

Jorge Jesus atribuiu todo o mérito do resgate do empate frente ao Rangers (3-3) aos jogadores do Benfica, que em inferioridade numérica souberam esperar pelo momento para atacar e impedir a vitória.

"Soubemos esperar pelo momento certo. Eu disse aos jogadores que eles iam ter mais bola e que iam pressionar, mas que iam surgir dois momentos em que íamos poder fazer golo. Não podiam era vacilar. Os jogadores mostraram uma crença de campeão e é assim que crias equipas. Dou os parabéns aos jogadores, o treinador ajuda, mas os jogadores é que fazem as equipas", enalteceu o treinador, em declarações à SIC Notícias.

Para a obtenção de um ponto "importante para o apuramento" para os 16 avos de final da Liga Europa, foi decisiva a entrada de Darwin Núñez, que assistiu para um golo e marcou outro.

"Sabia as características do Darwin e aquilo que podíamos fazer com ele sozinho entre os dois centrais", explicou Jorge Jesus.

No final de contas, "foi um jogo difícil, mas os jogadores do Benfica estão de parabéns", apesar da primeira parte repleta de dificuldades.

"O Benfica entrou muito bem, nos primeiros 10 minutos comandávamos o jogo para lá do golo. Com a expulsão do Otamendi, a equipa passou por um período normal em que não se adaptou a jogar com menos um jogador. Sofreu o golo, depois outro e perdeu-se emocionalmente e taticamente, porque jogar com 10 tudo é diferente. Foi fundamental chegar ao intervalo", reconheceu Jesus.