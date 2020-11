Grimaldo está de volta às opções do Benfica

Grimaldo é a grande novidade na lista de convocados do Benfica para o jogo com o Rangers. O lateral-esquerdo está de regresso, depois de recuperar de uma lesão que afastou dos jogos com Standard Liège e Boavista.

Além do espanhol, em comparação com as escolhas para o jogo do Bessa, nota também para reentradas de Ferro e Svilar.

Samaris, que não está inscrito na Liga Europa, sai dos eleitos. Por lesão, André Almeida, Todibo e Pedrinho não entram nos planos de Jesus.

O Benfica-Rangers, a contar para 3.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, é às 17h55. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Lista de convocados



Guarda-redes: Svilar, Odysseas e Helton;

Defesas: Vertonghen, Jardel, Ferro, Gilberto, Grimaldo, Otamendi e Nuno Tavares;

Médios: Julian Weigl, Pizzi, Gabriel, Taarabt, Chiquinho;

Avançados: Diogo Gonçalves, Everton, Rafa, Cervi, Seferovic, Darwin, Waldschmidt e Gonçalo Ramos.