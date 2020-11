Fábio Cardoso dá favoritismo ao Benfica frente ao Rangers

Fábio Cardoso, defesa central formado no Benfica e que jogou no Rangers, antecipa “um jogo muito equilibrado” entra as duas equipas, esta noite, para a Liga Europa, mas atribui favoritismo aos encarnados.

"Por jogar em casa, mas também porque se reforçou bem e pelo que tem demonstrado, o Benfica é favorito”, diz o defesa em entrevista a Bola Branca.

O defesa, de 26 anos, representou o Rangers na época 2017/2018, onde fez 18 jogos, e conhece bem a equipa atual, por ter as mesmas ideias da altura, embora esteja numa fase diferente.

“Na altura estávamos no início do processo [de recuperação do clube], agora as ideias estão mais consolidadas”, explica, destacando que é uma equipa “muito forte fisicamente e nas bolas paradas, muito coesa defensivamente e que aposta nas transições, com jogadores muito rápidos na frente”.