​A outra face do dragão

Tivemos ontem uma jornada sensacional na Liga dos Campeões Europeus: em oito desafios foram marcados 35 golos, três dos quais da responsabilidade do campeão português.



E houve outros portugueses em destaque nesta sensacional ronda: pela positiva, a afirmação de Diogo J., autor de três dos cinco golos na vitória do Liverpool, de João Cancelo, que também marcou pela formação do Manchester United e, pela negativa, a goleada sofrida pelo Shakhtar Donetsk, orientando pelo nosso compatriota Luis Castro, que ainda não tinha sofrido um revés de tão grandes dimensões como este.

E tivemos, claro, o “novo” Futebol Clube do Porto, vencedor, com toda a clareza do Marselha, e somando assim o seu sexto ponto na tabela, o que permite abrir boas perspetivas para dar chegar aos oitavos-de-final da mais importante competição da UEFA.

No desafio que se seguirá, na próxima semana, os dragões voltam a defrontar a equipa marselhesa, então na cidade do sul de França e, se tudo aí correr bem, com nove pontos os comandados de Sérgio Conceição poderão respirar de alívio.

Falta saber quais as razões que estão na origem da transformação desta equipa de campeões nacionais em relação ao desgraçado embate com o Paços de Ferreira, que há apenas quatro dias a desbarataram e humilharam, não apenas por força do mau resultado consentido, mas principalmente pela incompreensível má exibição.

As camisolas, só por si, não ganham jogos, e isso ficou mais uma à vista na comparação das duas últimas partidas do mesmo emblema. O muito que faltou na Mata Real na passada sexta-feira, esteve ontem presente no Dragão, num jogo que, por todas as razões, era de transcendental importância.

Veremos, no domingo, com que face o Futebol Clube do Porto se vai apresentar no seu estádio frente ao Portimonense.

Uma curiosidade amplamente justificada…