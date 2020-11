“Todos irmãos, todos de casa”. A dinâmica da Diocese do Porto para o Advento-Natal

“Todos irmãos, todos de casa” é o lema da caminhada do Advento ao Batismo do Senhor, da Diocese do Porto. O tema é inspirado no Plano Diocesano de Pastoral “Todos família, todos irmãos” e na encíclica do Papa Francisco “Fratelli tutti” (Todos irmãos).

O programa, segundo a equipa de coordenação pastoral, pretende “valorizar a família como Igreja Doméstica, sem domesticar ou confinar a vida da Igreja e a celebração do Natal ao espaço restrito da família”.

Tendo em conta as incertezas da evolução epidemiológica e as possíveis restrições à mobilidade e aos contactos físicos entre pessoas, nos meses de inverno, a aposta da Diocese do Porto para a concretização do projeto passa pelas ferramentas digitais.

“O tom e o percurso desta caminhada é eminentemente familiar, sem que isso nos impeça de recorrer ao plano digital, para estabelecer conexões, contactos e relações pessoais e sociais, para sair ao encontro de quem mais precisa, para alargar o âmbito da nossa ação e do nosso testemunho, na escola, nos centros de dia, nos centros de convívio para idosos, nos lares, nos hospitais”, assinala a equipa de coordenação pastoral.

Neste contexto, a diocese propõe, para a vivência deste tempo, uma celebração semanal de uma liturgia familiar, a fazer em casa, à volta do presépio, em ligação com a liturgia da Palavra da Eucaristia dominical e com um apelo semanal, inspirado nos desafios da "Fratelli tutti".

Como símbolo da caminhada, é sugerido que no exterior das casas, nas portas, nas janelas ou nas varandas, seja colocada “uma Estrela, a apontar o lugar onde Jesus nasce e cresce, como Irmão ‘de casa’, como o Irmão maior, que nos faz irmãos”.