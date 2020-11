Covid-19: Diocese do Funchal reduz ocupação das igrejas

Veja também:

O número de pessoas nas missas e noutros encontros religiosos na Madeira, a partir de sábado, não deve ultrapassar um terço da capacidade dos espaços, indicou esta quarta-feira a Diocese do Funchal, alertando para o aumento de casos de covid-19.

"Embora estes casos não coloquem radicalmente em causa o nosso quotidiano, aconselham a retomar algumas medidas de prudência que nos permitam depois celebrar o tempo do Natal com mais tranquilidade e segurança", refere em comunicado.

A Diocese do Funchal, orientada pelo bispo D. Nuno Brás, indica que o número de celebrações poderá ser aumentado, para que "ninguém se veja impossibilitado de participar na eucaristia".

"A catequese paroquial deve ser reavaliada nas suas condições de segurança", lê-se no comunicado, reforçando: "Se for necessário e prudente, seja substituída por outro tipo de encontros e acompanhamento via internet ou seja mesmo suspensa durante este próximo mês."

A diocese indica que se mantêm em vigor as normas das autoridades sanitárias no que respeita à desinfeção dos bancos e ao uso de máscaras e de álcool-gel por parte dos fiéis.

Estas orientações surgem no mesmo dia em que o Governo Regional da Madeira apresentou novas medidas de contenção da covid-19, entre as quais constam as apontadas pela diocese.

De acordo com o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), a região autónoma contabiliza 197 infeções ativas, das quais 167 foram identificadas no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e 30 são de transmissão local. Há também registo de um óbito por covid-19.

