Sérgio Conceição não quer "focas de circo". "Quero jogadores de futebol"

Sérgio Conceição não quer "focas de circo, nem malabaristas" no FC Porto. Foi na defesa de Marega, após a vitória sobre o Marselha, que o treinador deixou a mensagem clara sobre o tipo de futebolistas que quer no seu plantel.

O compromisso defensivo do maliano no jogo com o Marselha também foi destacado pelo treinador portista. Marega marcou o primeiro golo do triunfo por 3-0 sobre os franceses.

O avançado tem três golos esta temporada e está em fim de contrato com o FC Porto.