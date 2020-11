Pinto da Costa garante que Pepe é a "primeira de muitas renovações" no FC Porto

O presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, garante que a renovação de Pepe é apenas a primeira de "muitas" que se seguem.

"É a primeira das muitas renovações que pretendemos fazer no FC Porto e fizemos questão de começar por ele [Pepe] por ser o capitão e porque, para além do atleta que ele é, é um homem de 'H' muito grande, que vive o FC Porto a um ponto a que muitos que aqui nasceram não chegam", afirmou o líder portista, na cerimónia da renovação do defesa-central.



Pepe foi o primeiro, "pelos valores que transmite", e "a seguir virão outros", frisou Pinto da Costa: "Espero conseguir renovar com todos."

O central internacional português terminava contrato no final da presente época e renovou até 2023, isto é, por mais duas temporadas.



Questionado sobre a razão de a prolongação do vínculo ser por mais duas épocas e não apenas uma, tendo em conta a idade do Pepe, 37 anos, Pinto da Costa respondeu em tom de brincadeira.

"Porque está hoje muito frio e daqui a um ano, se calhar, eu aguentaria menos o frio, de modo que voltamos aqui só daqui a dois", disse.



(em atualização)