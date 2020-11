Pinto da Costa compra mais 10 mil ações da SAD do FC Porto

O presidente da SAD do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, adquiriu em bolsa mais 10 mil títulos da entidade que lidera, num investimento de 7.198 euros, segundo um comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A operação foi feita a 30 de outubro na bolsa portuguesa (Euronext Lisboa). Cada ação foi comprada ao preço unitário de 0,7198 euros, lê-se no site da CMVM, permitindo ao líder do FC Porto reforçar a sua posição acionista.

Segundo os dados que constam no último relatório e contas (2019/20) da SAD do FC Porto, Pinto da Costa detinha, a 30 de junho, 303.556 ações. Correspondiam a 1,35% dos direitos de voto da sociedade que gere o futebol do campeão nacional.