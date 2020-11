Morreu Jacques, antigo avançado do FC Porto

O ex-avançado Jacques morreu na terça-feira, aos 65 anos, informaram Farense e o Lusitano de Vila Real de Santo António, clubes que o antigo internacional português representou no início da sua carreira.

Foi no FC Porto, durante quatro épocas, que Jacques de destacou. Foi decisivo na conquista da primeira Supertaça do clube, em 1981, ao fazer um "hat-trick" no triunfo dos dragões sobre o Benfica, por 4-1, na segunda mão, após uma derrota por 2-0 em Lisboa.

Sem se conhecer a causa da morte, Farense e Lusitano lamentam a morte do seu antigo futebolista, nascido em Vila Real de Santo António, onde fez a sua formação no clube local, antes de se estrear como sénior no Farense.

Jacques passou ainda por Famalicão, Sporting de Braga, Sporting da Covilhã e Castromarinense, onde terminou a carreira em 1994.

Foi no FC Porto, ao qual chegou em 1981/82, que o avançado teve os seus grandes momentos, vencendo um campeonato, uma Taça de Portugal e duas Supertaças.

O algarvio fez um jogo pela seleção portuguesa, frente à Bulgária (5-2), em 1981.