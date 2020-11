Rio "teme" que OE 2021 fique "pior" devido a "imposições irrealistas do PCP"

Rio fez questão de distinguir a posição do BE, que votou contra na generalidade e já só pode “reivindicar umas coisitas”, da do PCP - que se absteve -, considerando que os comunistas terão um “poder brutal” nesta fase de discussão da proposta do Governo.

“Não será o mesmo Orçamento do Estado na votação final global, vai ter alterações na especialidade, mas as alterações que vai ter temo que ainda possam ser para pior, porque estamos a falar de imposições do Partido Comunista e revindicações do Bloco de Esquerda”, alertou.

Na abertura de um conjunto de sessões online sobre o Orçamento do Estado para 2021, organizadas pela distrital de Lisboa do PSD, Rui Rio voltou a apontar as razões que sustentaram o voto contra dos sociais-democratas na generalidade, e manifestou-se preocupado com o atual processo de especialidade orçamental.

O presidente do PSD, Rui Rio, disse esta quarta-feira temer que o Orçamento do Estado para 2021 fique “ainda pior” depois da discussão na especialidade, devido a imposições “irrealistas” do PCP e reivindicações do BE.

Rio admitiu que esta posição “é do mais impopular que há”, mas considerou ser necessário repeti-la para “as pessoas saberem exatamente o que o PSD” e ele próprio pensam sobre a situação do país.

“Tudo isto ao mesmo tempo e em ano de crise? Tem o país condições para dar tudo isto ao mesmo tempo ou estamos a repetir o que aconteceu no tempo do engenheiro Sócrates e depois a seguir temos de pagar mais caro do que seria necessário pagar?”, questionou.

Na sua intervenção de quase uma hora, o líder do PSD voltou a acusar o Governo de “distribuir tudo e ao mesmo tempo” na atual proposta orçamental, comparando a atitude do executivo liderado por António Costa à de José Sócrates, embora distinguindo as circunstâncias.

“Espero não vir a ter num futuro próximo muita razão sobre isto, porque se tiver muita razão é sinal que o país vai estar numa situação ainda mais complicada”, disse, defendendo que o orçamento deveria ser seletivo nas suas prioridades.

O líder do PSD voltou a enumerar as razões que sustentaram o voto contra do partido na generalidade, como as previsões “pouco realistas” de receita, o excessivo peso do consumo público ou a “falta de transparência” do documento, a que somou “o conforto” das palavras do primeiro-ministro na entrevista que deu ao Expresso no final de agosto.

“Quando o primeiro-ministro diz que, no dia em que precisar do voto do PSD para sustentar o seu Governo o seu Governo acaba, quase que diria que não vale a pena o PSD abster-se ou votar a favor porque o Governo acabava logo a seguir, até em nome da estabilidade, se me permitem a ironia”, disse.

“Temos estas razões todas e esta tranquilidade de espírito adicional, podemos votar totalmente de acordo com a nossa convicção. Não sei se é bom para o país isso já é outra pergunta, mas para a decisão de voto do PSD não é muito difícil”, sublinhou.