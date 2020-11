SNS não tem capacidade para recuperar atividade suspensa por causa da pandemia

O aviso consta de um relatório do Tribunal de Contas (TdC): A capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde (SNS) corre o risco de não ser suficiente para recuperar as consultas e cirurgias que foram adiadas por causa da pandemia, sem um aumento acentuado dos tempos de espera. Isto, porque são necessários cuidados adicionais para evitar contágios e vem aí uma maior incidência de casos.

Num documento agora divulgado são apontadas várias soluções.

Assim, no atual contexto justifica-se a criação extraordinária de incentivos para financiar o SNS, para além do aumento dos incentivos à recuperação da atividade adicional e até a criação de programas específicos, como aconteceu, por exemplo, com o Programa de Intervenção em Oftalmologia, para reduzir as listas de espera

Na sequência de uma ação de controlo à gestão da pandemia pelo Ministério da Saúde, o Tribunal de Contas conclui que a suspensão da atividade programada teve impacto diferente nas várias unidades. Foi mais sentida nos hospitais polivalentes menos diferenciados, como é o caso do Hospital do Médio Ave, um dos mais afetados. E diz também que tem sido muito diferente a capacidade de retomarem a atividade normal.

Os hospitais conseguiram recuperar algumas cirurgias, mas, na generalidade das unidades hospitalares, esse nível fica abaixo da atividade do ano passado. Aqui o Hospital Fernando Fonseca, na Amadora, é apresentado como mau exemplo, pois realizou menos 60% de cirurgias programadas do que no mesmo período do ano passado.