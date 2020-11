Marcelo já redigiu decreto do Estado de Emergência

António Costa falava no lançamento da campanha de antecipação das compras de Natal, em que está prevista também a extensão da data para as trocas de presentes até 31 de janeiro, tudo para evitar ajuntamentos.

O Presidente da República já redigiu o decreto do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, apurou a Renascença .

Pelo menos durante as próximas duas semanas, 121 c(...)

O primeiro-ministro avisa que é possível que as medidas que entram hoje em vigor em 121 concelhos venham mesmo a ser agravadas, mas sempre que for possível o Governo não hesitará em aliviar procedimentos, apelando à capacidade de adaptação do comércio nesta altura de pandemia.

Portugal regista esta quarta-feira mais 7.497 casos e 59 mortes por Covid-19 em Portugal. É o pior dia desde o início da pandemia.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) adianta que os dados do relatório de hoje "incluem o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30/10/2020."

Em conferência de imprensa, o secretário de Estado adjunto e da Saúde explicou a subnotificação com um atraso verificado num laboratório do Norte do país. Segundo António Lacerda Sales, "aparentemente há um desacelerar da pandemia" em Portugal.

O governante deu conta da evolução do índice de transmissibilidade nas últimas semanas que, a 10 outubro, a nível nacional fixava-se nos 1,27 e está atualmente a 1,14. Na região Norte, que tem sido mais pressionada pela doença, o R desceu de 1,4 para 1,13.

"Valor do R tem estado a diminuir de forma sistemática desde o dia 14/15 de outubro", garantiu o secretário de Estado.

Evolução da Covid-19 em Portugal