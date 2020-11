Veja também:

Portugal regista esta quarta-feira mais 7.497 casos e 59 mortes por Covid-19 em Portugal. É o pior dia desde o início da pandemia.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) adianta que os dados do relatório de hoje "incluem o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30/10/2020."

Há mais 5.081 casos ativos de Covid-19, num total de 65.300.

Há nesta altura mais de 65 mil em contactos de vigilância, uma descida de 81 em comparação com o dia anterior.

Recuperaram da Covid-19 mais 2.357 pessoas, num total de 88.946 desde o início da pandemia.

Esta quarta-feira, há mais cinco doentes internados em unidades de cuidados intensivos (UCI). Contas feitas, há 325 pessoas em UCI, um novo máximo.

O total de internamentos, que incluiu enfermaria e UCI tem menos 12 internados, num total de 2.337.

