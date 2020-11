Covid-19 em Portugal: Novo máximo diário de 59 mortes e 7.497 casos, que incluem "atraso no reporte laboratorial"

Veja também:

Portugal regista esta quarta-feira mais 7.497 casos e 59 mortes por Covid-19 em Portugal. É o pior dia desde o início da pandemia.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) adianta que os dados do relatório de hoje "incluem o somatório de 3.570 casos, decorrentes do atraso no reporte laboratorial, principalmente de um laboratório na região Norte, desde o dia 30/10/2020."

“Importa explicar o aumento significativo dos casos no Norte. Os dados do boletim resultam da notificação no sistema Sinave e dependemos da notificação, quer dos laboratórios quer dos médicos assistentes, para que a fotografia diária seja a mais aproximada da realidade. Hoje, esse retrato não espelha a realidade só das últimas 24 horas, uma vez que um laboratório do Norte do país não conseguiu fazer a notificação desde o dia 30”, explicou em conferência de imprensa o secretário de Estado adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales.



O governante adianta que o laboratório em causa só conseguiu fazer "a acumulação das notificações ontem [terça-feira], num somatório de mais de 3.500 casos”, que foram “naturalmente seguidos quer ao nível clínico quer pelas equipas de saúde pública”.

O reporte de casos é crucial e o Ministério da Saúde está a tomar medidas para que estas situações não aconteçam, sublinha Lacerda Sales.



Desde o início da pandemia, o país tem 2.694 mortes e 156.940 casos confirmados da doença provocada pelo novo coronavírus.

Há mais 5.081 casos ativos de Covid-19, num total de 65.300.