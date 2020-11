"Aparentemente há um desacelerar da pandemia", diz Governo

Veja também:

O secretário de Estado Adjunto António Sales revela que "aparentemente há um desacelerar da pandemia" em Portugal. A afirmação foi feita durante a conferência de imprensa de acompanhamento da evolução da pandemia no país.

Sales deu conta da evolução do índice de transmissibilidade nas últimas semanas que, a 10 outubro, a nível nacional fixava-se nos 1,27 e está atualmente a 1,14.

Na região Norte, que tem sido mais pressionada pela doença, o RT desceu de 1,4 para 1,13.

"Valor do R tem estado a diminuir de forma sistemática desde o dia 14/15 de outubro", garantiu o secretário de estado.



A indicação é dada no dia em que Portugal regista um recorde de quase 7.500 infeções. O elevado número justifica-se com um atraso no reporte laboratorial, refere a DGS.

O governante respondia aos jornalistas, depois de ter sido questionado sobre quando seria atingido um novo pico da doença.