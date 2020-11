Veja também:

Os médicos estão cansados, mas não perderam o ânimo. A garantia é deixada pelo diretor do Serviço de Infeciologia do Hospital de São João, no Porto, que desde o início da pandemia está na linha da frente. À Renascença, António Sarmento diz que as ajudas do Estado à TAP davam para construir vários hospitais de excelência.

O clínico revela que todos os dias chegam novos doentes com Covid-19 e afirma que a esperança só faltará no dia em que os médicos não tiverem meios para tratar os doentes. Portanto, considera “muito importante que o Governo desse sinais de que vai providenciar os meios materiais, físicos e de recursos humanos, para que isso nunca aconteça”.

Para António Sarmento, o Governo deve explicar as suas opções: “Eu não percebo nada de economia, até pode haver uma razão fortíssima para meter 1.500 milhões de euros numa empresa que está falida e dá prejuízo. Pode haver. Mas acho é que o Governo tem de nos explicar as suas opções, porque é que o vai fazer, porque com esse dinheiro fazia quatro ou cinco hospitais bons”.

Sobre as soluções apontadas pelo Tribunal de Contas (TdC) para que os hospitais recuperem as consultas e cirurgias que foram suspensas por causa do novo coronavírus, este especialista afirma que os incentivos são positivos, mas era importante que se traduzissem no pagamento de trabalho extraordinário, para além das 40 horas semanais, e não como um prémio.