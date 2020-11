Trump declara vitória e ameaça ir a tribunal. Biden pede paciência, mas com equipa legal pronta a agir

Trump disse que está à frente em muitos estados e que a eleição já está ganha para os republicanos, mas que os democratas estão a tentar “roubar” esta eleição, através do lançamento de votos já depois do fecho das urnas.

Joe Biden mostrou-se confiante na sua eleição como Presidente dos Estados Unidos e pediu paciência, recordando que vai demorar até que todos os votos sejam apurados.

“Sentimo-nos bem com o sítio onde estamos. Acreditamos que estamos no caminho para vencer esta eleição”. Biden, de 77 anos, falava pouco depois das 00h40 locais (05h40 em Lisboa), junto à sua sede de campanha, em Wilmington, no estado de Delaware, onde cresceu e pelo qual foi eleito senador.

O candidato garantiu ainda que vai vencer na Pensilvânia, considerado um dos estados-chave para determinar a eleição do próximo Presidente norte-americano.

“Não me cabe a mim nem a Donald Trump declarar quem ganhou, é uma decisão do povo norte-americano, mas eu estou otimista com este resultado”, declarou, antes de agradecer o trabalho dos membros da sua equipa, do partido e aos trabalhadores no processo eleitoral, bem como aos seus apoiantes.

Recordando uma frase dos seus avós, disse: “Mantenham a fé, vamos ganhar isto”.