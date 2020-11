Sismo na Turquia. Equipas de resgate terminam buscas por sobreviventes

As equipas de resgate concluíram as buscas por sobreviventes nos escombros da cidade turca de Izmir. O sismo, da passada sexta-feira, fez 116 mortos.

O responsável pela Departamento de Gestão de Desastres e Emergências da Turquia confirmou que as operações foram concluídas em 17 edifícios que caíram em Izmir.

Durante as ações de busca e resgate foram retiradas 107 sobreviventes dos escombros, inclusive, três crianças menores esta semana.

Das 1.035 pessoas feridas no terremoto, 137 permanecem hospitalizadas, segundo as agências.

Quase todas as mortes causadas pelo terramoto, exceto duas, ocorreram em Izmir, a terceira maior cidade da Turquia. Dois jovens morreram na ilha grega de Samos, que fica ao sul do epicentro do sismo, que atingiu esta região do Mar Egeu na sexta-feira.

Em Izmir, o sismo reduziu prédios a escombros ou provocou enormes danos. As autoridades detiveram nove pessoas, incluindo construtores, para interrogatório sobre o desabamento de seis edifícios.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do terremoto em 7,0, embora outras agências tenham registado como menos severo.

O país fica entre duas grandes falhas geológicas, fazendo com que sismos sejam frequentes.