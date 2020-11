Presidenciais nos EUA. Guia para a contagem de votos nos próximos dias, estado a estado

Neste ano muito particular de eleições presidenciais nos Estados Unidos, em que cerca de 100 milhões de norte-americanos terão votado antecipadamente -- muitos por via postal -- no contexto da pandemia de Covid-19, as projeções de resultados que serão apresentadas no final da madrugada não vão corresponder à totalidade do voto popular.

Esta quarta-feira de manhã, ainda madrugada nos EUA, muitos estados já terão uma noção mais ou menos clara se o vencedor entre os seus eleitores foi o republicano Donald Trump ou o democrata Joe Biden. Mas vários outros, incluindo alguns estados decisivos em termos de delegados garantidos no Colégio Eleitoral, podem levar semanas a concluir a contagem de boletins, quer os depositados nas urnas, quer os que foram enviados por correio.

Cada estado tem regras diferentes para o voto por correspondência, sendo que há alguns que continuam a aceitar votos postais para lá do dia das eleições (desde que com carimbo de 3 de novembro ou anterior).

Para ser eleito Presidente dos EUA, um candidato precisa de garantir um mínimo de 270 do total de 538 votos no Colégio Eleitoral. A cada estado é atribuído um determinado número de delegados, ou "grandes eleitores", que à partida se limitam a refletir o voto popular do estado que representam no Colégio (ainda que alguns ponham a hipótese de este ano não ser bem assim).

Veja quais as regras e prazos estado a estado (e os respetivos votos no Colégio), num processo que, como explicamos no vídeo acima, poderá arrastar-se pelo menos até ao final de novembro.

4 de novembro

Alabama (9) : O estado tradicionalmente republicano já deverá ter a quase totalidade dos votos contabilizados esta quarta-feira, já que tanto os votos por correspondência como os votos presenciais são contados ao mesmo tempo

: O estado tradicionalmente republicano já deverá ter a quase totalidade dos votos contabilizados esta quarta-feira, já que tanto os votos por correspondência como os votos presenciais são contados ao mesmo tempo Arizona (11) : Quando a noite eleitoral terminar, o Alabama, um estado "swing", terá já resultados provisórios de todas as votações, mas não totais. Isto porque os votos por correio que tenham chegado na segunda e na terça-feira só serão contabilizados no final da semana

: Quando a noite eleitoral terminar, o Alabama, um estado "swing", terá já resultados provisórios de todas as votações, mas não totais. Isto porque os votos por correio que tenham chegado na segunda e na terça-feira só serão contabilizados no final da semana Arkansas (6) : Tradicionalmente republicano, o estado já tinha os votos antecipados e por correio contabilizados antes da ida às urnas; as projeções da noite eleitoral estarão certas sem grande margem para erro

: Tradicionalmente republicano, o estado já tinha os votos antecipados e por correio contabilizados antes da ida às urnas; as projeções da noite eleitoral estarão certas sem grande margem para erro Colorado (9) : Quase todos os eleitores do estado votaram por correio e todos esses votos tinham de ser enviados até terça-feira; ou seja, é mais um estado, tradicionalmente democrata, que terá já uma projeção próxima da realidade da votação esta quarta-feira

: Quase todos os eleitores do estado votaram por correio e todos esses votos tinham de ser enviados até terça-feira; ou seja, é mais um estado, tradicionalmente democrata, que terá já uma projeção próxima da realidade da votação esta quarta-feira Delaware (3) : estado democrata que apresenta projeções com a totalidade dos votos no final da noite eleitoral

: estado democrata que apresenta projeções com a totalidade dos votos no final da noite eleitoral Flórida (29) : Um estado "swing", de indecisos, com grande peso no Colégio Eleitoral, também já tem todos os votos antecipados contados para somar aos do dia das eleições; contudo, alguns condados podem só terminar a contagem na quinta-feira

: Um estado "swing", de indecisos, com grande peso no Colégio Eleitoral, também já tem todos os votos antecipados contados para somar aos do dia das eleições; contudo, alguns condados podem só terminar a contagem na quinta-feira Georgia (16) : Outro estado "swing" que deverá reportar a quase totalidade de votos esta quarta-feira, ainda que alguns condados disputados, onde Trump e Biden estejam taco a taco, podem só apresentar os resultados finais na quinta-feira

: Outro estado "swing" que deverá reportar a quase totalidade de votos esta quarta-feira, ainda que alguns condados disputados, onde Trump e Biden estejam taco a taco, podem só apresentar os resultados finais na quinta-feira Havai (4) : Tradicionalmente democrata, deverá apresentar os seus resultados totais pouco depois de as urnas fecharem, por volta das 5h da manhã em Portugal continental. Da mesma forma, também no final da noite eleitoral haverá projeções bastante próximas da realidade noutros estados tradicionalmente democratas como o Maine (4) , Massachusetts (11) , Novo México (5) , Oregon (7) -- um estado com larga tradição de voto por correspondência mesmo antes da pandemia de Covid-19 -- Rhode Island (4) e Vermont (3)

: Tradicionalmente democrata, deverá apresentar os seus resultados totais pouco depois de as urnas fecharem, por volta das 5h da manhã em Portugal continental. Da mesma forma, também no final da noite eleitoral haverá projeções bastante próximas da realidade noutros estados tradicionalmente democratas como o , , , -- um estado com larga tradição de voto por correspondência mesmo antes da pandemia de Covid-19 -- e Idaho (4) : Um estado quase garantido para os republicanos que também deverá ter projeções finais esta quarta-feira

: Um estado quase garantido para os republicanos que também deverá ter projeções finais esta quarta-feira Iowa (6) : Tal como o Idaho e o Havai, o disputado "swing state" deverá ter uma noção próxima da realidade da votação quando terminar a noite eleitoral

: Tal como o Idaho e o Havai, o disputado "swing state" deverá ter uma noção próxima da realidade da votação quando terminar a noite eleitoral Kansas (6) : Outro estado republicano que deverá apresentar a quase totalidade dos votos esta quarta-feira, bem como o Louisiana (8) , o Mississipi (6) , o Missouri (10) , o Montana (3) , o Nebraska (5) , Dacota do Norte (3) , Oklahoma (7) , Carolina do Sul (9) , Dacota do Sul (3) , Tennessee (11), Virgínia Ocidental (5) e Wyoming (3) . O Kentucky (8) conta ter cerca de 90% dos votos contabilizados esta quarta-feira de manhã (hora portuguesa), com os restantes a serem contabilizados ao longo do dia

: Outro estado republicano que deverá apresentar a quase totalidade dos votos esta quarta-feira, bem como o , o , o , o , o , , , , , e . O conta ter cerca de 90% dos votos contabilizados esta quarta-feira de manhã (hora portuguesa), com os restantes a serem contabilizados ao longo do dia Minnesota (10) : Um estado que pode pender para Trump ou para Biden e que deverá ter a quase totalidade dos votos contada já hoje -- mas cujos votos por correspondência que cheguem após o dia das eleições podem vir a ser contestados em tribunal.

: Um estado que pode pender para Trump ou para Biden e que deverá ter a quase totalidade dos votos contada já hoje -- mas cujos votos por correspondência que cheguem após o dia das eleições podem vir a ser contestados em tribunal. New Hampshire (4) , outro importante estado de indecisos que, apesar dos poucos votos no Colégio, pode ser determinante a desbloquear um potencial empate técnico Trump-Biden

, outro importante estado de indecisos que, apesar dos poucos votos no Colégio, pode ser determinante a desbloquear um potencial empate técnico Trump-Biden Carolina do Norte (15) : um dos mais importantes estados destas eleições, conta ter até 80% do total de votos contabilizados na noite eleitoral. Contudo, poderá demorar alguns dias a confirmar as votações em condados onde as corridas estejam renhidas e também a contabilizar todos os votos por correio

: um dos mais importantes estados destas eleições, conta ter até 80% do total de votos contabilizados na noite eleitoral. Contudo, poderá demorar alguns dias a confirmar as votações em condados onde as corridas estejam renhidas e também a contabilizar todos os votos por correio Ohio (18) : outro estado de batalha com muito peso no Colégio Eleitoral, terá a maioria dos votos contados esta madrugada. Ainda assim, tem um prazo bastante alargado para a contagem dos votos por correspondência -- até 13 de novembro

: outro estado de batalha com muito peso no Colégio Eleitoral, terá a maioria dos votos contados esta madrugada. Ainda assim, tem um prazo bastante alargado para a contagem dos votos por correspondência -- até 13 de novembro Texas (38) : Como o Ohio, mais um dos "grandes", tradicionalmente a tender para o Partido Republicano, terá a maioria dos seus votos contados hoje, já que começou a contagem dos votos por correspondência antes da terça-feira de eleições

: Como o Ohio, mais um dos "grandes", tradicionalmente a tender para o Partido Republicano, terá a maioria dos seus votos contados hoje, já que começou a contagem dos votos por correspondência antes da terça-feira de eleições Virgínia (13): Um estado que provavelmente votará Biden e que deverá ter quase todos os votos contabilizados hoje

5 de novembro

Connecticut (7) : Não é claro quando é que este estado tradicionalmente democrata vai acabar de contabilizar todos os votos -- em alguns distritos eleitorais do Connecticut, a contagem dos boletins leva até seis dias a estar finalizada. Ainda assim, a maioria dos votos deverá ser conhecida neste dia

: Não é claro quando é que este estado tradicionalmente democrata vai acabar de contabilizar todos os votos -- em alguns distritos eleitorais do Connecticut, a contagem dos boletins leva até seis dias a estar finalizada. Ainda assim, a maioria dos votos deverá ser conhecida neste dia Indiana (11) : Um estado de tendência republicana que terá a totalidade dos resultados contabilizada entre quarta e quinta-feira

: Um estado de tendência republicana que terá a totalidade dos resultados contabilizada entre quarta e quinta-feira Michigan (16) : Outro dos estados mais importantes em jogo, deverá levar alguns dias até ter a totalidade dos seus votos para anunciar. A contagem de votos por correio neste estado de grande dimensão só começou a ser feita na segunda-feira, pelo que é improvável que tenham resultados finais antes de quinta-feira

: Outro dos estados mais importantes em jogo, deverá levar alguns dias até ter a totalidade dos seus votos para anunciar. A contagem de votos por correio neste estado de grande dimensão só começou a ser feita na segunda-feira, pelo que é improvável que tenham resultados finais antes de quinta-feira Pensilvânia (20): Mais um dos estados sob grande escrutínio na noite eleitoral; na grande maioria do estado, os eleitores aderiram em larga escala ao voto antecipado é as regras da Pensilvânia ditam que esses votos só podem começar a ser contados depois de as urnas terem fechado

De meados ao final de novembro