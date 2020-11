Espanha regista mais de 25 mil novas infeções no dia em que mudou sistema de contagem

Veja também:

Espanha tem mais 25.042 novos casos de Covid-19, segundo o novo sistema de contagem a vigorar a partir desta quarta-feira, elevando para 1.284.408 o total de infetados no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 1.623 mortes por Covid-19 entre ontem e hoje, passando o total de óbitos no país desde o início da pandemia para 38.118, dos quais 888 ocorreram nos últimos sete dias.

As autoridades de saúde introduziram a partir de hoje um novo sistema de apuramento das infeções, avisando que poderia haver um aumento no total de casos e mortes, em relação aos números dos meses anteriores, enquanto o número de doentes nos hospitais e nas unidades de cuidados intensivos poderia diminuir.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 2.481 pessoas, das quais 485 na Catalunha, 442 na Andaluzia, e 283 em Madrid.

Em todo o país há 20.325 pessoas hospitalizadas com a doença, o que corresponde a 16% das camas, das quais 2.786 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 29% das camas desse serviço.

O nível de incidência acumulada em Espanha subiu hoje para 529 casos diagnosticados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Melilla (1.424), Navarra (1.173), Aragão (1.106), Ceuta (902), Castela e Leão (820), Rioja (769), Catalunha (752) e País Basco (674).

A maior parte das regiões espanholas, que têm autonomia em matéria de política de saúde, decidiu confinar os seus territórios ao nível de toda a comunidade autónoma e em muitos casos ao nível dos municípios, autorizando deslocações apenas em casos de necessidade (trabalho e saúde, entre outros).

As comunidades autónomas da Galiza, Cantábria, Múrcia e La Rioja anunciaram hoje mais restrições para controlar a pandemia e aliviar a pressão que se começa a fazer nos hospitais.

O governo regional da Galiza, comunidade autónoma espanhola que faz fronteira com o norte de Portugal, decidiu reforçar as medidas em vigor e confinar 60 municípios da região a partir de sexta-feira, incluindo o encerramento de atividades não essenciais, como a restauração e similares.

O presidente do executivo regional, Alberto Núnez Feijóo, anunciou que a partir das 15:00 (14:00 em Lisboa) de sexta-feira e durante um mês as medidas de limitação da circulação de pessoas vão afetar um total de 60 municípios, onde vive cerca de 60% da população, incluindo sete cidades e os arredores, bem como 17 localidades mais pequenas com taxas elevadas de infetados pela pandemia de Covid-19.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.694 em Portugal.