Eventual vitória de Trump “é um choque”

O comentador da Renascença Jacinto Lucas Pires considera que a eventual vitória de Donald Trump "mais do que uma surprese, é um choque". No rescaldo das eleições presidenciais norte-armericanas e numa altura em que ainda se contam os votos, o escritor diz que "a única coisa que tem sido previsível é a reação escandalosa de Trump aos resultados que já se conhecem”.

No espaço de debata no programa "As Três da Manhã", Lucas Pires refere que “isto é uma espécie de pesadelo, até porque desta vez pode ser uma luta da contagem, da desinformação e do conflito ainda mais agreste”.

Já Henrique Raposo admite que, embora não seja do seu agrado, não está surpreendido com o que se passa e não poupa críticas às declarações de Trump que declara vitória e garante que vai recorrer para o Supremo Tribunal tentar parar a contagem de votos.

“O Presidente dos Estados Unidos não pode invalidar um processo eleitoral em curso. O que ele disse é que os votos que já estão nas urnas e que chegaram por correio não podem ser contados. É inaceitável, é inconcebível”.