Treinador do Leicester "muito impressionado" com Sp. Braga

O treinador do Leicester City, Brendan Rodgers, admitiu, esta quarta-feira, que está "muito impressionado" com o Sporting de Braga.

Em conferência de imprensa, esta quarta-feira, de antevisão da receção aos minhotos, a contar para a terceira jornada do grupo G da Liga Europa, o treinador dos "foxes" elogiou a equipa de Carlos Carvalhal:

"Todos os jogos são difíceis, o Braga tem história grande e consistente e está sempre presente na Liga Europa. Iniciaram bem a época. Estas equipas estão habituadas a ganhar, o Braga é experiente e tem bons jogadores. Temos examinado o adversário de perto, é uma equipa muito boa e estamos muito impressionados com a forma como eles jogam."

Luta pelo primeiro lugar do grupo

Rodgers sabe que o espera "um jogo difícil" e que o Leicester terá de jogar com "consistência e regularidade" para levar os três pontos.

"O Braga é uma boa equipa, joga bem, especialmente no ataque. Teremos de jogar muito bem contra eles, serão dois jogos importantes pois ambos os clubes tentarão ficar em primeiro lugar", salientou o norte-irlandês.

Brendan Rodgers está "empolgado" para ver Carlos Carvalhal, que tão bem conhece do futebol inglês, quando o técnico do Braga "fez um muito bom trabalho" no Sheffield Wednesday e impressionou no Swansea.

"Ele entende as condições dos jogadores, a forma como jogam, a qualidade dos jogadores. Estou empolgado para o ver, ele fez um excelente trabalho no futebol inglês e está a fazer um excelente trabalho no Braga. Estou ansioso para vê-lo amanhã [quinta-feira]", referiu.

O pontapé de saída do Leicester City-Sporting de Braga está agendado para quinta-feira, às 20h00, no King Power Stadium.